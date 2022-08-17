 
«  
  »

Російські алмази можуть визнати «кривавими»

Алмаз і діамант

Про це повідомляє New York Times.

За інформацією видання, у травні співробітник Держдепартаменту США Джордж Каджаті написав про це у Кімберлійський процес — міжнародну організацію, створену ООН, щоб боротися з поширенням алмазів із зон конфлікту. Адже на гроші від їхнього продажу країни можуть фінансувати війни.

ЄС, Канада та Україна теж закликали визнати російські алмази «кривавими». У червні на засіданні Кімберлійського процесу це питання порушили, але представники Росії, Білорусі та Китаю наклали вето на таку заборону.

Росія – найбільший у світі постачальник маленьких алмазів. Крім енергетичних ресурсів, Росія отримує найбільше експортного доходу саме від алмазів.

Російські алмази багато років були дуже популярні в Америці, оскільки, на відміну від африканських, їх не можна було запідозрити у «кривавості».

17 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  