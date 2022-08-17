Появились спутниковые снимки взрывов на складе армии РФ под Джанкоем

Американская компания Planet сделала спутниковые снимки, на которых видны последствия взрывов на российском складе боеприпасов в селе Майское, расположенном под Джанкоем в аннексированном Крыму.

Фотографии в своем «Твиттере» опубликовал журналист украинской службы Радио Свобода (включено властями России в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента») Кирилл Овсяный.

Два обнародованных им снимка сделаны 15 и 16 августа. На первом виден комплекс неких строений, на втором – та же территория, над которой видны клубы дыма.

В российском минобороны завили, что взрывы на складе в Майском – это диверсия. Украинские власти официально свою причастность к произошедшему не признавали, однако во вторник президент Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к расположенным на полуострове российским военным объектам, потому что там возможны взрывы.