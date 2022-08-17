Повітряники завдали десяток авіаударів по позиціях ворога і збили Ка-52

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно Повітряні сили ЗСУ: «Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника.
Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52».
Деталі: Повітряники повідомили, що всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках.
Передісторія:
- 14 серпня повідомлялось, що за вихідні зенітники знищили 2 російських вертольоти Ка-52 «Алігатор».
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