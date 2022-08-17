У центрі Мелітополя біля комендатури окупантів пролунав вибух Росія ракетами С-300 вдарила по Миколаєву: є влучання по унівреситету й підприємству » Повітряники завдали десяток авіаударів по позиціях ворога і збили Ка-52 За добу 16 серпня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала близько десяти групових авіаударів по позиціях російських окупантів, а також збила ворожий вертоліт Ка-52. Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram Дослівно Повітряні сили ЗСУ: «Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника. Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52». Деталі: Повітряники повідомили, що всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках. Передісторія: 14 серпня повідомлялось, що за вихідні зенітники знищили 2 російських вертольоти Ка-52 «Алігатор».