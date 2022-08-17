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Повітряники завдали десяток авіаударів по позиціях ворога і збили Ка-52

За добу 16 серпня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала близько десяти групових авіаударів по позиціях російських окупантів, а також збила ворожий вертоліт Ка-52.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили ЗСУ: «Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника.

Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52».

Деталі: Повітряники повідомили, що всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Передісторія:

  • 14 серпня повідомлялось, що за вихідні зенітники знищили 2 російських вертольоти Ка-52 «Алігатор».
17 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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