Окупанти у Мелітополі готують масштабну провокацію проти ЗСУ

В окупованому Мелітополі росіяни готують масштабну провокацію, щоб відволікти увагу місцевого населення і звинуватити Збройні сили України.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

“За наказом гауляйтера Є.Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазвичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали”, – йдеться у повідомленні.

За даними СтратКому, на тлі повних провалів на всіх “фронтах”, повального “куріння у невстановлених місцях”, масового дезертирства в ЗС РФ, зради командирів і начальників, окупант хоче відволікти увагу здійснивши кроваву провокацію і звинуватити ЗСУ.

“Це далеко не перший такий випадок підступних дій ворога, тому ми хочемо застерегти місцеве населення від намагань довіритись москальській пропаганді. ЗСУ ніколи не вело і не буде вести обстрілів місцевого населення!” – наголосили у відомстві.