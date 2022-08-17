Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Королівство Норвегія надасть більше військової допомоги для потреб України.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Резніков написав, що в телефонній розмові з норвезьким колегою Бьорном Арільдом Грамом подякував уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги й приєднатися до навчання українських військових.

«Я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Міністром оборони Норвегії. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та підготовку українських солдатів», – йдеться в повідомленні.

Бьорн

Він також повідомив, що мав розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.

«Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, потреби, що виникають на полі бою і способи посилення можливостей української армії. Незабаром буде більше військової допомоги від США», – розповів

Що конкретно увійде до нових пакетів допомоги, Резніков не уточнив.

Нещодавно також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина та Норвегія продовжуватимуть надавати тривалу допомогу Україні воєнною технікою та озброєнням, але також політичну та економічну підтримку.

«Путін розпочав загарбницьку війну, мета якої є цілком зрозумілою – він від початку хотів захопити всю Україну в короткі строки, а після того, як це не вдалося, сконцентрувався принаймні на сході країни. Ніхто з нас не може знати, чи не має він нових цілей, які буде переслідувати. Тому так важливо в цій ситуації, щоб ми не припиняли військову підтримку України, в тому числі ефективною зброєю», – заявив Шольц.

Стосовно завершення війни, за словами канцлера, мир під диктування Росії не буде сприйнятий. Досягнення миру можливо лише за згоди Президента, уряду, парламенту та народу України.

«Зрозуміло також, що будь-які ідеї стосовно нових кордонів, офіційно невизнаних, будуть також неприйнятними», – заявив Шольц, додавши, що Росії годі сподіватися, що вона захопить певні українські землі та буде вичікувати, коли ситуація у світі зміниться для неї на краще.

Жодна із запроваджених проти РФ суворих санкцій не буде знята без згоди з боку України. Це повинен усвідомлювати російський президент, і саме це доводять йому ті політики, які спілкуються з Путіним телефоном, наголосив німецький канцлер.