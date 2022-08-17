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ISW: Стратегічні цілі РФ щодо України залишаються незмінними

путін путлер

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW) у своєму новому звіті.

«Кремль продовжує намагатися спотворити свої ймовірні максималістські цілі в Україні. ISW оцінює, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: зміна режиму в Києві та забезпечення територіального контролю над більшою частиною України», — йдеться у звіті.

Експерти наголошують, що президент Росії Володимир Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей, описуючи цілі війни РФ в Україні 15 серпня. Зазначається, що Путін завершив свій виступ на форумі «Армія-2022» 15 серпня твердженням, що «наші воїни разом із «бійцями Донбасу» з честю виконують свій обов’язок, борються за Росію, за мирне життя в «Донецькій та Луганській народних республіках», чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють «землю Донбасу».

Така обмежена заява про цілі Росії різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії щодо «денацифікації» та «демілітаризації» України. Відносно обмежена заява Путіна також несумісна з діями Росії щодо «приєднання» окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до складу РФ, вважають в Інституті.

Інші ключові висновки експертів

  • Російські війська здійснили наземні атаки через східну вісь, але не змогли просунутися на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська
  • Окупанти ведуть наступальні дії в районі Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька
  • Загарбники вели безуспішні наступальні дії на півночі та північному заході Херсонської області
  • У Міноборони РФ заявили, що українські сили в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС, можливо створюючи інформаційні умови для подальшого обстрілу Нікополя або власних провокацій
  • Чеченські підрозділи передислокуються до Херсонської області для охорони російських військових-дезертирів
  • Російські війська намагаються залучити солдатів навіть для безпечної, престижної роботи.
17 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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