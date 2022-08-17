Инфляция в Великобритании превысила 10%

Впервые с 1982 года годовая разогналась до 10%. Как следует из отчета Национальной статистической службы (ONS), индекс потребительских цен (CPI) по итогам июля вырос еще на 0,6% по сравнению с июнем. В результате прирост индекса за последние 12 месяцев составил 10,1%, об этом пишет Оффшор.

Цены в Соединенном Королевстве растут быстрее, чем прогнозировали экономисты. Ожидалось, что CPI вырастет по итогам июля до 9,8% в годовом исчислении.

Как отмечает ONS, самый значительный вклад в рост CPI внесли продукты питания и безалкогольные напитки. Только за последний месяц их цены выросли в среднем на 2,3%. Столь стремительно эти товары не дорожали с мая 2001 года. А годовой прирост составил уже 12,7% — максимальный показатель с августа 2008 года.