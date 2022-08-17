Бонусы без депозита в покер румах: как выбрать лучшие предложения?

Новички не готовы рисковать своими деньгами и ищут румы, предлагающие бездепы. Благодаря им можно бесплатно оценить качество сервиса и игровой клиент. Стоит узнать, какие бренды предлагают начать сотрудничество без вложений и воспользоваться поощрениями.

Какие виды бывают?

Бездепозитные бонусы в покере предлагаются редко, поскольку комнаты не хотят терять прибыль. Чаще всего новичкам полагаются турнирные билеты в определенные ивенты. Гарантии мероприятий не превышают 50-100$. Некоторые бренды начисляют бонусные деньги. Ими игрок может распорядиться по собственному усмотрению – потратить за кэш-столами или приобрести тикеты в турниры. Отдельные румы начисляют билеты во фрироллы. Это бесплатные мероприятия с символическим призовым фондом.

Бездепы не имеют вейджера. Для вывода подаренных денег нужно набить определенное количество рейка. При получении бай-инов в турниры, фрироллы, степы, сателлиты отыгрывать их не нужно. Если игрок войдет в зону ITM, на реальный счет система переведет призовые средств. После этого ими можно распоряжаться по собственному усмотрению – заказать на вывод или использовать за кэш-столами, в онлайн-казино, заключить спортивные пари.

Важно учитывать сроки. Если не использовать билеты или бонусные средства до определенной даты, они будут автоматически аннулированы. Повторно получить их невозможно. Компенсаций не предусмотрено.

Лучшие предложения на рынке

Большинство топовых румов отказались от бездепов. Сегодня бесплатное поощрение предлагает только 888poker. Новым клиентам полагается 88$. Начисление производится по частям. 1$ бонусными деньгами и 10$ тикетами начисляется сразу после регистрации и верификации. Воспользоваться ими можно сразу. При выполнении условий отыгрыша, полагается следующая часть. Всего их 10. Срок действия составляет 60 дней.

Получить бездепозиты могут постоянные клиенты. Для этого потребуется вступить в группы в социальных сетях популярных покерных комнат. Администраторы часто проводят конкурсы, розыгрыши. Участники вознаграждаются турнирными билетами, тикетами во фрироллы, степы. Найти все покер румы с бездепозитными бонусами на сайте https://academypoker.ru/bezdepozitnyj-bonus.html предлагаем.

GGPokerok несколько раз в неделю предлагает разгадать головоломку Судоку и отправить ответ в Инстаграм или канал Телеграмм. Победители получают тикеты в ивенты популярных серий с невысокими гарантиями. Часто раздаются бай-ины в сателлиты к крупным мероприятиям с гарантиями в 1 млн долларов.