Айфон стал плохо держать заряд — что делать

Приобретая стильный и функциональный смартфон, вы приобретаете несколько важных вещей. Имидж, привлекательность и расширенные возможности. Однако рано или поздно , даже если у вас современный Айфон, в нем садится батарея или он просто плохо держит заряд. Самый простой способ устранить эту проблему и заказать замену аккумулятора можно в сервисном центре AppleLab на https://apple-lab.com.ua/iphone/power/, где первоклассные специалисты выполнят все необходимые работы по сервису iPhone любой модели с гарантией. Вы получаете свой Айфон как новый, с тем, что он еще будет радовать вас долгий период времени. Если же причина в чем-то другой, то возможно потребуется диагностика и более сложный сервис аппарата, а возможно и ремонт iphone.

Основные причины плохого заряда в iPhone

Если ваш Айфон плохо дердит заряд, то это не обязательно проблема аккумулятора, которому уже подошел срок замены. Причин может быть несколько. В первую очередь — значительное количество приложений, которые постоянно находятся в режиме он-лайн или работают интенсивно в фоновом режиме. Первые вы легко можете выявить самостоятельно, а вот вторые несколько сложнее и потому лучше обратиться в сервисный центр AppleLab, где такую диагностику делают. Здесь вашу проблему решат быстро, но при этом углубляясь в детали, в том числе анализируя загруженность вычислительных мощностей смартфона (напомним, Айфон, это достаточно мощный компьютер, который потребляет значительную энергию при большом объеме вычислений ).

Еще одна причина — недостаток оперативной памяти из-за работы разнообразных приложений. И если штатные приложения достаточно хорошо адаптированы к нагрузке памяти смартфона, то программы сторонних компаний могут поглощать просто огромные объемы памяти.

Тогда следует заказать «чистку» Айфона, которая будет включать в том числе и оптимизацию работы приложений и замену аккумулятора айфонов.

Как часто необходимо делать сервисное обслуживание Айфона

Общих правил по сервисному обслуживанию Айфона нет, но есть рекомендации. Если ваш смартфон отлично работает, то нет необходимости обращаться в сервисный центр. Однако обязательно обращайте внимание на механические повреждения Айфона. Сначала может показать, что они незначительны, но незаметно небольшие трещины превращаются в большую проблему, влияющую на функциональность. При этом, сервисное обслуживание может продлить гарантию работы вашего iPhone на 12 месяцев, обеспечивая весь необходимый цикл сервиса.

Помните, что если вам необходимо даже просто заменить аккумуляторную батарею в Айфоне, то необходимо это делать у сертифицированных опытных специалистов. И тогда ваше устройство еще долго будет радовать вас и выполнять все необходимые функции без ошибок или нарушений.