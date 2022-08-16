У Курській області підірвали залізницю Рада ухвалила закон про офіційну статистику по евростандартах » Знаменитости и казино: кто входит в число самых азартных игроков? За игровыми столами часто можно увидеть звезд кино и музыки. Вряд ли, с учетом гонораров, такое увлечение можно назвать для них способом заработка, скорее оно – способ расслабиться, отвлечься от работы, отдохнуть и приятно провести время. Есть среди знаменитостей, впрочем, и те, кто играет вполне профессионально, знает тонкости покера и блэкджека. Казино на реальные деньги онлайн – отличное решение для того, чтобы почувствовать себя знаменитостью! Кого из известных персон чаще всего можно встретить за игровыми столами? Знаменитые мужчины-поклонники казино Хью Хефнер. Человек, создавший невероятно популярный журнал Playboy. Хью умеет играть не только на раздевание, но и на вполне реальные деньги, он – мастер карт, что не раз подтверждал, справляясь даже с профессиональными опытными знатоками покера. Во владении Хью находится одноименное с журналом казино, которое довольно долго было закрыто, из-за сложностей с лицензированием, но не так давно снова открыло свои двери; Джордж Клуни. Один из самых кассовых фильмов Джорджа – “11 друзей Оушена”, в котором он, при поддержке команды авантюристов, планировал ограбление казино. В реальной жизни Клуни не нужно действовать столь сложными противозаконными методами, ведь мастерства ему хватит и для вполне легальных побед; Брэд Питт. Один из партнеров Клуни по вышеназванному фильму. В жизни актеры также очень дружны, нередко вместе проводят время в игорных заведениях, чаще всего их можно заметить в Лас-Вегасе, настоящей столице азарта, драйва и роскоши; Чарльз Баркли. Баскетболист, регулярно входивший в рейтинги лучших игроков НБА. Доход спортсмена позволяет ему оставлять в казино огромные суммы, он совершенно не стесняется этого, наоборот, в интервью он не раз говорил, что неудачные походы в игорные дома стоили ему уже больше 10 миллионов долларов, но оставлять привычку он не собирается, ведь главное – эмоции и адреналин; Бен Аффлек. Уровень игры Бена в покер вполне соответствует профессиональным требованиям. Ему не раз удавалось демонстрировать это, однажды выигранная сумма составила внушительные 800 тысяч долларов! В 2004 Бен стал победителем покерного турнира, собравшего почти сотню участников, среди которых не было случайных людей, одни только мастера и знатоки непростой карточной игры, требующей спокойствия, умения рисковать, грамотно оценивать ситуацию; Мэтт Деймон. Больших выигрышей за Мэттом не числится, однако, это совершенно не мешает ему регулярно посещать казино, конечно, же в компании Питта и Клуни; Тоби Магуайр. Конек первого человека-паука – Техасский Холдем. В 2004 состоялась дуэль между Тоби и Беном Аффлеком, в которой сначала победи второй, но в этом же году Тоби взял реванш, нанес бэтмену поражение. Прекрасные азартные дамы Пальма первенства принадлежит Глэдис Найт, популярной певице, регулярно бывающей в игорных домах Лас-Вегаса. Часто ее вечера начинаются с выступлений, после которых она не прочь пересесть за карточный стол и остаться там до самого рассвета. В 2006 Найт выиграла внушительные 60 тысяч долларов в блэкджек, однако, всего за несколько часов умудрилась проиграть всю сумму! Азарт! Лишь немного уступает Глэдис прекрасная Дженнифер Тилли. Она не просто входит в когорту красивейших голливудских актрис, но и числится в рейтинге успешных полупрофессиональных игроков в покер. Золотой браслет Всемирной покерной серии, прошедшей в 2005 году – солидная награда, и она есть в списке достижений Дженнифер! Да, с профессионалами ей тягаться пока не так просто, но вот среди игроков своего уровня она стабильно на первых позициях.