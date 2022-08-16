З Нікополя виїхало 50% містян

Про це він розповів в етері Еспресо.

«З Нікополя на сьогоднішній час виїхало 50% мешканців, трохи менше містян виїхало з Марганця, яке теж регулярно почали обстрілювати. До того ж обстріли завдаються по Червоногригорівській та Мирівській громадах Нікопольського району, які розташовані на березі Каховського водосховища», — зазначив в.о. голови районної ради.

Дмитро Бичков зауважив, що зараз ще багато людей не прийняли для себе остаточне рішення щодо виїзду з міста, вони переїжджають з валізами до сусідніх сіл чи міст, а потім знову повертаються, але багато мешканців залишається і чекають на стабілізацію ситуації.