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З Нікополя виїхало 50% містян

Нікополь

Про це він розповів в етері Еспресо.

«З Нікополя на сьогоднішній час виїхало 50% мешканців, трохи менше містян виїхало з Марганця, яке теж регулярно почали обстрілювати. До того ж обстріли завдаються по Червоногригорівській та Мирівській громадах Нікопольського району, які розташовані на березі Каховського водосховища», — зазначив в.о. голови районної ради.

Дмитро Бичков зауважив, що зараз ще багато людей не прийняли для себе остаточне рішення щодо виїзду з міста, вони переїжджають з валізами до сусідніх сіл чи міст, а потім знову повертаються, але багато мешканців залишається і чекають на стабілізацію ситуації.

16 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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