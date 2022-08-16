Вибухи у Криму: окупанти тікають з-під Джанкоя

Окупанти Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя, станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько 2 тисяч осіб.

Джерело: мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров у Telegram, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, ставленик Росії, самопроголошеним прем’єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов в Telegram

Пряма мова Федорова: «Мелітополь – єдиний сухопутний коридор в Крим. Не буде Мелітополя – не буде Криму! А тим часом під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!».

Деталі: У свою чергу Чубаров зазначив, що наразі в бік мосту через Керченську протоку уже висунулися «тисячі громадян РФ».

Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем’єр Криму Аксьонов.