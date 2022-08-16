В окупованому Криму біля Джанкоя прогриміли вибухи — горить військова частина

Про це передає місцева «адміністрація» пише ТАСС, та інші джерела.
«Детонація боєприпасів сталася на півночі Криму», — повідомила «адміністрація» поселення.
Жителів населеного пункту Майське евакуюють. Вже вивезли близько 2 тис. людей.
Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) зазначає, що вибухи в окупованому Криму прогриміли близько 6 ранку.
«Знову куріння у невстановленому місці на території тимчасово окупованого Криму. За попередньою інформацією в у селі Травневе Джанкойського району тимчасово окупованого Криму близько 6:15 був вибух і зараз детонує склад боєприпасів РФ. Також повідомляють про пожежу на підстанції. Розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів після вибуху», — йдеться в повідомленні.
Раніше про вибухи в окупованому Криму почали писати місцеві телеграм-канали й ЗМІ.
За свідченнями очевидців, вони чули гучні хлопки. Деякі кажуть, що вибухи пролунали на електричній підстанції у Джанкойському районі. Над об’єктом здійнявся стовп густого чорного диму.
Водночас нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що вибухи сталися у Джанкойському районі. За його даними, палає склад боєприпасів російських окупантів.
За словами Гончаренка, у самому Джанкої є військова авіабаза, на якій знаходиться 39-й вертолітний полк росіян.
Про вибухи написав і журналіст Андрій Цаплієнко.
«В Криму, неподалік Джанкоя вибух. Щось потужнє. Вікна повбивало в будинках на відстані кілометру.Вікна повбивало в будинках на відстані кілометру», — зазначив він.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також підтверджує вибухи в Азовському.
«Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом часу… UPD:07.41 — Влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом…» — написав він.
У село Майське під Джанкоєм виїхав «голова» Криму Сергій Аксьонов, буде зʼясовувати обставини.
Офіційної інформації поки що немає. Село Майське знаходиться на відстані 1 кілометр від селища Азовське. До окупованого Азовського відстань від лінії фронту 200-250 км.
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