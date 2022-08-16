В окупованому Криму біля Джанкоя прогриміли вибухи — горить військова частина

Про це передає місцева «адміністрація» пише ТАСС, та інші джерела.

«Детонація боєприпасів сталася на півночі Криму», — повідомила «адміністрація» поселення.

Жителів населеного пункту Майське евакуюють. Вже вивезли близько 2 тис. людей.

Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) зазначає, що вибухи в окупованому Криму прогриміли близько 6 ранку.

«Знову куріння у невстановленому місці на території тимчасово окупованого Криму. За попередньою інформацією в у селі Травневе Джанкойського району тимчасово окупованого Криму близько 6:15 був вибух і зараз детонує склад боєприпасів РФ. Також повідомляють про пожежу на підстанції. Розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів після вибуху», — йдеться в повідомленні.

Раніше про вибухи в окупованому Криму почали писати місцеві телеграм-канали й ЗМІ.

За свідченнями очевидців, вони чули гучні хлопки. Деякі кажуть, що вибухи пролунали на електричній підстанції у Джанкойському районі. Над об’єктом здійнявся стовп густого чорного диму.

Водночас нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що вибухи сталися у Джанкойському районі. За його даними, палає склад боєприпасів російських окупантів.

За словами Гончаренка, у самому Джанкої є військова авіабаза, на якій знаходиться 39-й вертолітний полк росіян.

Про вибухи написав і журналіст Андрій Цаплієнко.

«В Криму, неподалік Джанкоя вибух. Щось потужнє. Вікна повбивало в будинках на відстані кілометру.Вікна повбивало в будинках на відстані кілометру», — зазначив він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також підтверджує вибухи в Азовському.

«Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом часу… UPD:07.41 — Влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом…» — написав він.

У село Майське під Джанкоєм виїхав «голова» Криму Сергій Аксьонов, буде зʼясовувати обставини.

Офіційної інформації поки що немає. Село Майське знаходиться на відстані 1 кілометр від селища Азовське. До окупованого Азовського відстань від лінії фронту 200-250 км.

Відео вибухів