Українські архітектори розробили вуличні модулі-укриття

Українські архітектори із Дніпра — Сергій Дербін та Олексій Ятін — розробили вуличний модуль-укриття Dot, який можна використовувати для захисту військових і цивільних.

Про це йдеться у матеріалі Укрінформу.

Розробники створили фейсбук-сторінку, де розповідають про варіанти комплектації укриття.

Модуль важить 12 тонн. Його висота — 2,5 м. Загальна площа – близько 3 м². В укритті можуть розміститися до чотирьох людей.

Від чого захищає?

Бетонний модуль може захистити від стрілецької зброї, БТР, гранатометів та уламків під час вибухів.

Dot можна використовувати для укріплення блок-постів, оборони адміністративних та інфраструктурних будівель і приватних будинків.

Розробники вже налагодили виробництво модулів у Дніпрі та відлили понад 30 виробів. На виготовлення такого модуля йде пʼять днів. Ціна модуля — від 197 тисяч грн до 252 тис. грн залежно від комплектації.

Варіанти вуличного укриття

Є різні комплектації укриття: базова та повна – з броньованими дверима та вікнами. Окремо можна обрати принт – піксель, Петриківка та інші. Тобто модуль може слугувати і як вуличний арт-об’єкт.