У Латвії розпочали збір коштів на Bayraktar для України

У Латвії розпочався збір коштів на придбання безпілотного літального бойового апарату Bayraktar для Збройних сил України.

Про це пише Delfi, повідомляє «Європейська правда».

Збір коштів проводиться на платформі Ziedot.lv. Одним з ініціаторів став музикант Ралфс Ейландс: на розміщеному в інтернеті відео він повідомив, що кожен житель Латвії має можливість довести свою підтримку Україні, а також за допомогою рук українців «передати привіт російським окупантам».

Ініціативу було опубліковано у вівторок, 16 серпня. Загалом на «латвійський Bayraktar» необхідно зібрати 5 мільйонів євро. За перші години було зібрано понад 58 тисяч євро, до збору приєдналися 1788 осіб.

Латвія не перша країна, громадяни якої вирішили висловити свою підтримку Україні, збираючи пожертвування на Bayraktar.

Подібні акції вже проводилися, наприклад, у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.

Нагадаємо, литовський журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні. Збір вдалося закрити за три дні.

Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

Після цього аналогічні кампанії зі збору коштів на Bayraktar ініціювали в Норвегії, Польщі та Канаді.