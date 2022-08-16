У Латвії пропонують перевіряти знання державної мови у отримувачів посвідок на проживання

Про це повідомило латвійське видання Delfi.lv.

Як йдеться у повідомленні, міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс ініціює перевірку на знання державної мови для отримувачів постійних посвідок на проживання.

«Еклонс підкреслив, що вже зараз встановлено суворий контроль на латвійсько-російському та латвійсько-білоруському кордонах, ретельно перевіряється кожна людина, яка бажає в’їхати до Латвії. З 24 лютого кількість громадян Росії, яким видано посвідку на проживання – мінімальна», пише Delfi.lv.

Також повідомляється, що посвідки на проживання згідно з директивою ЄС видаються лише окремим групам осіб як виняток: у разі шлюбу, об’єднання сімей або з гуманних міркувань. Також правоохоронні установи ретельно оцінюють тих, кому посвідки на проживання було видано у попередні роки.

«З початку військової агресії Росії анульовано майже 1000 посвідок на проживання громадян Росії та Білорусі, зокрема 114 – на підставі висновків спецслужб. Державна прикордонна охорона цього року заборонила в’їзд 263 громадянам Росії та 43 громадянам Білорусі», — зазначає видання.

Еклонс сподівається, що партнери з правлячої коаліції на зборах співробітництва досягнуть домовленості про таку політику, яка буде синхронізована з сусідніми державами.

«Парламентський секретар МЗС Занда Калніня-Лукашевича пояснила, що подружжя громадян Латвії, які є громадянами Росії або Білорусі, і проживають у Латвії, можуть бути включені до категорії винятків. Планується, що до них не застосовуватиметься заборона на продовження посвідки на проживання», — пише Delfi.lv.

Також зазначається, що заборона стосуватиметься, ймовірно, тих посвідок, які були видані на підставі вкладень у латвійську економіку, наприклад, при купівлі нерухомості.