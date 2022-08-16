Окупанти обстріляли Нікополь та Оріхів: є багато загиблих Знаменитости и казино: кто входит в число самых азартных игроков? » У Курській області підірвали залізницю У російській Курській області 16 серпня невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять лише вантажні потяги, повідомили російські видання. Джерело: Baza Деталі: Зазначається, що пошкодження залізничних колій помітив обхідник. Він передав інформацію начальству, а там уже викликали силовиків. Подивитися на пошкоджену рейку з’їхалися понад десяток різних поліцейських та фахівців. За словами слідчих, хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив. Поліція пройшлася навколишніми селами й поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив. Довідково: Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року – шляхами проходять тільки маневрові та вантажні поїзди.