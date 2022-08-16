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У Курській області підірвали залізницю

У російській Курській області 16 серпня невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять лише вантажні потяги, повідомили російські видання.

ДжерелоBaza

Деталі: Зазначається, що пошкодження залізничних колій помітив обхідник. Він передав інформацію начальству, а там уже викликали силовиків.

Подивитися на пошкоджену рейку з’їхалися понад десяток різних поліцейських та фахівців.

За словами слідчих, хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.

Поліція пройшлася навколишніми селами й поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив.

Довідково: Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року – шляхами проходять тільки маневрові та вантажні поїзди.

16 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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