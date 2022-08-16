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США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Про це інформує Командування глобальних ударів Повітряних сил США (AFGSC).

16 серпня США запустили о 10:49 за київським часом міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III.

«Цей випробувальний запуск є частиною звичайних періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників. Такі випробування відбувалися раніше понад 300 разів, і нинішнє випробування не пов’язане з поточними світовими подіями», — йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що ракета пролетіла близько 6 760 км до полігону в Маршаллових островах у Тихому океані. На її борту не було боєголовок.

16 августа, 2022 | Category: Новости, США

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