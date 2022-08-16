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США призвали Китай не реагировать слишком остро на визиты законодателей на Тайвань

Президент Тайваня Цай Инь-вэнь беседует с членами делегации членов Конгресса США во время встречи в Президентском офисе в Тайбэе, Тайвань, 15 августа 2022 года

Госдепартамент дал понять, что визиты членов Конгресса на самоуправляемый остров продолжатся

США заявили, что визиты американских законодателей на Тайвань соответствуют давней двухпартийной политике Вашингтона, и призвали Китай не реагировать слишком остро на «мирные визиты» членов Конгресса и не изменять в одностороннем порядке статус-кво в Тайваньском проливе.

В понедельник китайские военные заявили, что они провели новые учения вблизи островов Пэнху, управляемых Тайванем, в то время как группа членов Конгресса США встречалась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и членами тайваньского парламента – Законодательного Юаня.

Комментируя очередной визит делегации Конгресса, Госдепартамент заявил: «Члены Конгресса посещали Тайвань в течение десятилетий, и будут продолжать это делать».

«Уже некоторое время назад стало ясно, что есть одна сторона, которая пытается изменить статус-кво, – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. – Это не США. Это не Тайвань. Это Китайская Народная Республика. Именно она оспаривает статус-кво, она стремится нарушить статус-кво».

16 августа, 2022 | Category: Мир, Новости, США

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