США, Британія, ЄС позитивно реагують на обрання двох членів Вищої ради правосуддя

«Чудовою новиною» назвала призначення двох членів до Вищої ради правосуддя посол США в Україні Бріджит Брінк.

У своєму дописі у Twitter вона відзначила важливість цього кроку для судової реформи і наголосила, що призначенню передувала ретельна перевірка кандидатів Етичною радою.

«Ці призначення є важливим кроком вперед у судовій реформі, ключовим елементом просування України до успішного європейського майбутнього», — зокрема йдеться в дописі.

«Вчорашні призначення до Вищої ради правосуддя — справді гарна новина», — вказала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона назвала призначення «ключовим кроком вперед для судової реформи» і «знаком, що реформи, розпочаті минулого року із прийняття відповідного законодавства, досягають справжнього прогресу».

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас доєднав свій голос до схвальних відгуків щодо обрання. Він надвав рішення парламенту «чудовою новиною» і зазначив, що двоє обраних членів є «високими професіоналами». «Як Роман Маселко, так і Микола Мороз мають підтримку громадянського суспільства», — твітує посол.

Напередодні Верховна Рада підтримала призначення до Вищої ради правосуддя Романа Маселка, голову ради громадського контролю НАБУ, який виступав адвокатом у справах Євромайдану, та Миколу Мороза, викладача Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Загалом затверджено 6 із 21 члена ВРП, установи, що забезпечує незалежність, відповідальність та підзвітність судів, вносить подання на призначення суддів а також приймає рішення про їхнє звільнення, тощо.

Вища рада правосуддя, йдеться на сайті Верховної Ради, складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає Президент, ще двох обирає Верховна Рада, двох — з’їзд адвокатів, двох — Всеукраїнська конференція прокурорів, двох — з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.