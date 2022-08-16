США, Британія, ЄС позитивно реагують на обрання двох членів Вищої ради правосуддя » Россию выкинули с мирового рынка морских поставок угля Ввести эмбарго на закупки российского угля Евросоюз решил четыре месяца назад. Но лишь после его вступления в силу 10 августа власти пояснили, что европейским компаниям запрещено предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру. Майк Солтхаус, глобальный директор по страховым возмещениям Ассоциации клубов взаимного страхования Северной Англии и председатель санкционного комитета Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs), пояснил Bloomberg: Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, чтобы доставить его в третью страну, не входящую в ЕС, — теперь это незаконная операция. Это создает весьма значительные проблемы. Еврокомиссия уточнила, что правила эмбарго «запрещают покупку, импорт или перевозку, прямо или косвенно», запрещенных товаров, таких как уголь и некоторые виды удобрений, «имеющих происхождение в России или экспортируемых из России». Запрет применяется «вне зависимости от конечного пункта назначения товаров», «не важно, направляются ли товары в ЕС или нет». Для страховщиков это стало неожиданностью. Входящие в International Group of P&I Clubs (IG) организации, которые занимаются совместным страхованием ответственности перед третьими лицами, страхуют около 90% мировых морских перевозок. Как сообщил в циркуляре британский член этой группы, UK P&I, до сих пор в IG полагали, что запрет на страхование не касается поставок в третьи страны, однако пояснение Еврокомиссии все меняет: Теперь ситуация такова, что участие любой организации ЕС в перевозке российских удобрений, угля или других твердых видов ископаемого топлива [приносящих значительный доход российскому бюджету] в любой пункт назначения как внутри, так и за пределами ЕС будет нарушением санкций ЕС. Запрет, в частности, касается всех страховых и перестраховочных услуг, а «большинство клубов, входящих в IG, находятся в юрисдикции ЕС». Все входящие в IG клубы, даже находящиеся за пределами ЕС, сильно зависят от перестраховщиков из Евросоюза, поясняется в циркуляре. В 2021 г. Россия обеспечила около 46% потребляемого в ЕС угля. При принятии в апреле решения об эмбарго Еврокомиссия заявила, что оно ударит по четверти всего российского угольного экспорта на сумму около 8 млрд евро в год.