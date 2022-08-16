Росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову: є влучання у 5 з 9 районів міста

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За словами Синєгубова, цієї ночі, 16 серпня, був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.

«Близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття. Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах», — йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов зазначив, що частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не було.

«Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів», — додав він.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram повідомляв, що обстріляні були п’ять з дев’яти районів Харкова. За словами Терехова, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.

«Вночі о 02:15 обстріляні відразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський і Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони», — йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації на цей час немає.

«У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об’єктів, доріг», — повідомив мер.

Обстріл Харкова почався близько опівночі. Тоді, за словами Терехова, з артилерії обстріляли Київський район міста.