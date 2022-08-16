Росія накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар Джерело: https://censor.net/ua/n3360951

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» вважає, що на території аеродрому «Зябрівка» у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.

Про це йдеться у повідомленні моніторингової групи «Беларускі Гаюн«, передає Цензор.НЕТ.

«Завдяки знімкам із космосу наша команда змогла… скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об’єктів, що знаходяться у Зябрівці на даний момент», — йдеться у публікації.

На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3 РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир».

Також там розташовано склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400

Група вказує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.

Аналітики також припускають, що в цьому районі «йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями».

«Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети…

Крім цього, там (в Зябрівці – ред.) дислокується велика кількість машин різного військового значення, інженерна техніка, окопи, намети. Нам також відомо, що на околицях аеродрому знаходяться танки Т-72 та ОТРК «Іскандер», які не видно на знімку», — зазначається у публікації.