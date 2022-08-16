Опасность резус-конфликта при беременности

Первый ребенок в семье это всегда большое ожидание и большая радость. И потому подготовка к этому событию должна быть обстоятельной и последовательной. Здесь необходима ответственность в равной степени не только матери, но и отца, а также диагностика и консультации врачей. И потому важно определить вероятный резус конфликт при беременности еще на ранних этапах.

Что такое резус-конфликт при беременности? Давайте разберемся с этим вопросом обстоятельней. Зададимся вопросом — как формируется плод и что он берет себе от двух родителей. Конечно же здесь на первом месте кровное родство, а как следствие слияние и конфликт резус-факторов.

Всему причиной наша кровь

Человек имеет всего четыре группы крови. Самая распространенная, это вторая, а наиболее редкая — четвертая. Не будем вдаваться в подробности чем отличаются между собой люди с разной группой крови. Напомним лишь, что ребенок, который родится, получает группу крови одного из родителей. НО не только ее, а еще и резус-фактор крови, который может быть как положительным, так и отрицательным. Но вот проблема — что получит ребенок, если у одного из родителей резус-фактор крови (+), а у второго (-)? Это и будет возможность биологического конфликта в организме будущего ребенка. Rh крови у плода формируется на втором месяце развития. И если присутствует резус-конфликт, то получается, что иммунная система матери может атаковать клетки плода. В организме выделяется много билирубина и это может стать одной из причин гибели плода на ранних стадиях беременности.

Именно поэтому еще на этапе планирования беременности рекомендуют сдать кровь на определение группы крови родителей и резус-фактора. Как говорит медицина резус-конфликт при беременности проявляется только тогда, когда у матери кровь Rh-, у отца и у плода Rh+. Но даже при этом вероятность потери ребенка оценивается не выше 1,5%.

Как спастись от проблемы конфликта резус-фактора

Если у вас выявили конфликт резус-фактора, главное — не паниковать. Продолжайте планировать беременность, но вы должны постоянно находиться под наблюдением врача. Кроме того, вам вероятно понадобится медикаментозная поддержка и дополнительные анализы. Для того, чтобы защититься от конфликта резус-факторов, женщине дается инъекция анти-D-иммуноглобулина на 30 неделе беременности. Затем уже перед родами (за 3-4 дня) делается еще одна инъекция.

Важно знать также, что при первой беременности наиболее низкая вероятность конфликта резус-факторов, а вот вторая и последующие требуют значительно большего внимания. НО в любом случае, елси вы находитесь под постоянным наблюдением врачей, вероятность плохого исхода при родах и во время беременности будет исчезающе мала и у вас скорее всего все пройдет гладко и замечательно.