Окупанти обстріляли Нікополь та Оріхів: є багато загиблих

У вівторок окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя на Дніпропетровщині та Оріхова на Запоріжжі, поранення отримали щонайменше 10 людей і одна людина загинула.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Telegram та голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Резніченка: «Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з «Градів» та 10 зі ствольної артилерії».

Деталі: За його словами, відомо про щонайменше чотирьох поранених. Один з постраждалих перебуває у лікарні. У місті пошкоджені кілька приватних будинків, у деяких з них сталося загорання. На місці працюють рятувальники.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу місті Оріхів у Пологівському районі загинула одна місцева жителька, зазнали руйнувань десятки приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілів.