Молдова расследует угрозы минирования ряда объектов

Полиция в столице Молдовы Кишиневе расследует серию сообщений о минировании нескольких объектов, включая Верховный суд и международный аэропорт, сообщили власти.

Полиция заявила, что среди девяти объектов, в отношении которых поступили угрозы взрыва, оказались торговые центры, больницы и медицинские учреждения.

Угрозам, о которых сообщили в понедельник, предшествовали более 40 аналогичных инцидентов, которые обрушились в июле на маленькую страну, не входящую в ЕС. Более половины из них касались аэропорта Кишинева и привели к серьезным сбоям в его работе.

Все недавние угрозы в стране, которая граничит с охваченной войной Украиной, оказались ложными. Не было обнаружено никаких взрывных устройств, и никому не были предъявлены обвинения. Однако безопасность в аэропорту была усилена.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в недавнем интервью «Радио Молдова» заявила, что некоторые из угроз были отслежены до IP-адресов в России и Беларуси, отметив при этом, что эти данные могут быть подменены.