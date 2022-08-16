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ФБР заборонило Трампу залишати США

Дональд Трамп

Про це повідомляє Politico.

За словами Трампа, під час обшуку ФБР в маєтку в штаті Флорида було вилучено його паспорти.

«Під час рейду в Мар-а-Лаго, разом з усім іншим, у мене вкрали три паспорти, один прострочений. Це напад на політичного опонента на рівні, небаченому раніше в нашій країні. Третій світ» – написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social.

За даними джерел з оточення Трампа, він мав намір відвідати Шотландію, де в Абердіні розташовано один з його гольфо-клубів. Ця поїздка мала стати першим закордонним візитом експрезидента після його відставки з посади.

  • 9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.

16 августа, 2022 | Category: Новости, США

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