ФБР заборонило Трампу залишати США

Про це повідомляє Politico.

За словами Трампа, під час обшуку ФБР в маєтку в штаті Флорида було вилучено його паспорти.

«Під час рейду в Мар-а-Лаго, разом з усім іншим, у мене вкрали три паспорти, один прострочений. Це напад на політичного опонента на рівні, небаченому раніше в нашій країні. Третій світ» – написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social.

За даними джерел з оточення Трампа, він мав намір відвідати Шотландію, де в Абердіні розташовано один з його гольфо-клубів. Ця поїздка мала стати першим закордонним візитом експрезидента після його відставки з посади.