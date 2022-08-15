Зима буде важкою: Кличко закликав киян запастися теплим одягом і ковдрами

Киян закликають підготувати теплий домашній одяг і ковдри, тому що взимку температура в столичних будинках може бути нижчою за норму.

Про це в інтерв’ю “Бабелю” повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Не хочу всіх заспокоювати й говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ — це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газопомпових станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. Передусім вони підуть на лікарні, садки й школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18″, — розповів він.

Можуть бути й перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було. Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціювати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб розв’язати проблему. Віталій КличкоМіський голова Києва

Кличко переконаний, що темпи й масовість повернення людей до Києва цілком залежить від ситуації на фронті.

“Усе залежатиме від ситуації на фронті. Якщо звідти будуть добрі новини, буде успіх ЗСУ, я переконаний, що люди повертатимуться. У березні в Києві перебували приблизно один мільйон киян, тому що переважно жінки та діти виїхали з міста, а залишилися чоловіки, які готові були чинити опір можливому вторгненню. Тепер, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, ми знаємо, що в столиці приблизно три мільйони людей. Не всі з них кияни. Сьогодні офіційно стали на облік близько 120 тисяч внутрішніх переселенців, а за нашими розрахунками, їх близько 200 тисяч. А близько одного мільйона киян ще не повернулися в місто”, — сказав урядовець.

Він також наголосив, що Київ залишається головною метою російських загарбників.

“Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора й метою агресора залишається. Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. До того ж ми набагато ліпше підготовлені й маємо значно більше ресурсів, ніж, наприклад, пів року тому”, — пояснив міський голова.