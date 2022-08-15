Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях

Серед них поки що тільки начальник Львівського управління отримав нову посаду – він очолив ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Про це йдеться в указах від 15 серпня, оприлюднених на сайті президента.

Артема Бондаренка звільнили з посади очільника управління СБУ у Львівській області і призначили начальником ГУ СБУ в Києві та Київській області. До цього цю посаду займав Сергій Заяць.

Юрія Борейчука звільнено з посади начальника управління СБУ в Тернопільській області. Це управління, а також Львівське, поки що залишилось без нових начальників.