З Мелітополя вивозять родини військових Росії

Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова: «Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко».
Деталі: Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве «керівництво» окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також «масові фільтрації» посеред вулиці.
Передісторія:
- 9 серпня у Херсонській облдержадміністрації повідомили, що з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.
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