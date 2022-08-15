Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях Для навчання українських захисників: Нова Зеландія направить до Великобританії 120 військових інструкторів » З Мелітополя вивозять родини військових Росії Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що з міста почали вивозити родини російських військових. Джерело: Федоров у Telegram Пряма мова: «Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко». Деталі: Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве «керівництво» окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також «масові фільтрації» посеред вулиці. Передісторія: 9 серпня у Херсонській облдержадміністрації повідомили, що з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.