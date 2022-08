У Латвії запровадять закон щодо обмеження використання російської мови The risk of radiation leakage and fire is high after Russian troops damage the switchgear at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant » ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану Верховна Рада України на засіданні 15 серпня проголосувала в цілому за закон №7605 про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Проголосували за закон 278 нардепів. Про це повідомив LB нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк. У пояснювальній записці зазначено, що одна із найважливіших складових виживання і перемоги нашої країни у цій війні базується на належному функціонуванні військово-оборонного комплексу. “Його основа – вітчизняні промислові підприємства, які розміщені по всій території України, у тому числі у прифронтовій зоні. Надзвичайно швидка зміна подій під час ведення бойових дій вимагає термінового реагування органів місцевої й центральної влади щодо збереження та застосування підприємств оборонного значення в інтересах держави, недопущення їх знищення або захоплення ворогом”. Даним законом для забезпечення цих функцій військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування і термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до РНБО. “Запропонована процедура дасть можливість приймати рішення в цій надзвичайно важливій сфері оперативно, компетентно та відповідально, допоможе державі зберегти та примножити свій оборонний потенціал”, — прогнозують нардепи. Закон дозволить вдосконалити та оптимізувати процедуру та механізм проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. “Та пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі. В період дефіциту важкого озброєння і боєприпасів, поряд з отриманням необхідного від наших союзників, дозволить налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією”.