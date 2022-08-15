Три країни ЄС хочуть впускати росіян – Польща придумала хід у відповідь

Польща працює над забороною у видачі віз громадянам Російської Федерації.

Джерело: Gazeta.UA

Країна виступає за продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, повідомляє Укрінформ.

Вавжик повідомив, що не всі країни ЄС на це згодні.

“Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди”, – сказав польський урядовець.

“У зв’язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням”, – заявив Вавжик.

Польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами.

Подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія і Словаччина.

“Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні”, – сказав Вавжик.

Заступник міністра також позитивно оцінив рішення Латвії та Естонії, які призупинять або обмежать видачу віз громадянам Росії. Однак зазначив, що вони були видані занадто пізно – через кілька місяців після початку російського вторгнення в Україну.

“Але краще пізно, ніж ніколи”, – зауважив.

Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, серед них – водії вантажівок, дипломати, а також особи з Картою поляка і члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.