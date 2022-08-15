Ще шість кораблів зможуть пройти “зерновим коридором”

У межах Чорноморської зернової ініціативи ООН наступні шість кораблів пройшли перевірку й одержали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.

Про це повідомили в “Голосі Америки” з посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ).

“Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі. Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення”, — ідеться в повідомленні.

Два з перевірених суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star пройшли інспекцію в Мармуровому морі, тому можуть вирушати у Чорноморськ на Одещині для завантаження.

На 15 серпня також заплановано інспекцію решти суден — MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S і MV Kubrosliy. У разі успішної перевірки й вони вирушать до Чорноморська.

За узгодженими процедурами, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими й іншими відповідними органами. Це потрібно для того, “щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи”.