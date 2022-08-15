 
«  
  »

Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 мільярдів

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7644 щодо виділення в державний бюджет додаткових витрат на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень.

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк у Telegram.

За проєкт закону проголосували 287 народних депутатів.

Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби. Зокрема:

  • Міністерству оборони +241 млрд грн (з них на оплату праці – 145,3 млрд грн);
  • Міністерству внутрішніх справ – +23 млрд грн;
  • Головному управлінню розвідки +2.2 млрд грн;
  • Службі безпеки України +2.5 млрд грн;
  • Управлінні держохорони +197 млн грн;
  • Службі зовнішньої розвідки +139 млн грн;
  • Держспецзв’язку +425 млн грн.

Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки – 10 млн грн.

Правку про виділення додаткових 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) уряду Канади в фінальну редакцію проєкту закону не включили.

Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.

15 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  