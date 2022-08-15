Критерии выбора покупателями продуктового магазина У Латвії запровадять закон щодо обмеження використання російської мови » Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 мільярдів Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7644 щодо виділення в державний бюджет додаткових витрат на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк у Telegram. За проєкт закону проголосували 287 народних депутатів. Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби. Зокрема: Міністерству оборони +241 млрд грн (з них на оплату праці – 145,3 млрд грн);

Міністерству внутрішніх справ – +23 млрд грн;

Головному управлінню розвідки +2.2 млрд грн;

Службі безпеки України +2.5 млрд грн;

Управлінні держохорони +197 млн грн;

Службі зовнішньої розвідки +139 млн грн;

Держспецзв’язку +425 млн грн. Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки – 10 млн грн. Правку про виділення додаткових 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) уряду Канади в фінальну редакцію проєкту закону не включили. Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.