ППО росіян абсолютно безсила проти снарядів HIMARS

ППО росіян безсила проти снарядів HIMARS.

Таких висновків дійшов італійський військовий експерт Томас Тейнер, аналізуючи перші секунди відео удару по Антонівському мосту.

1️⃣ За його словами, рашистські оператори ППО випустили ракети в повітря за заздалегідь заданим курсом, запрограмувавши тимчасовий детонатор. Це доводить, що радари окупантів не здатні виявляти та націлюватися на снаряди GMLRS

2️⃣ Оператори ППО запускають ракети в повітря на захід та від мосту. Це, на думку Тейнера, свідчить, що вони не знають фактичного профілю польоту снаряду GMLRS

💬 «Стріляти боєприпасами із запрограмованим часом підриву в повітря і сподіватися, що шрапнель потрапить у ворожий об’єкт у повітрі — це технологія початку Другої світової війни. Але це те, що зараз робить російська армія клоунів зі своїми дорогими ракетами», — робить висновок Тейнер.