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Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: ризик витоку радіації та пожежі високий

 

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки – росіяни обстріляли ряд корпусів, зокрема, пожежну частину.

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Зокрема, внаслідок атаки на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист. Як наслідок, один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.

Також обстріли серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків, а також відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

«Окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – додали в Енергоатомі.

Також пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

15 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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