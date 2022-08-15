Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: ризик витоку радіації та пожежі високий

Про це повідомляє Енергоатом.
Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Зокрема, внаслідок атаки на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист. Як наслідок, один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.
Також обстріли серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків, а також відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).
«Окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – додали в Енергоатомі.
Також пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.
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