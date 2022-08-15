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Критерии выбора покупателями продуктового магазина

Критерии выбора покупателями продуктового магазина

Приобретение качественных и свежих продуктов питания – актуальный вопрос для каждого человека. Ведь правильно подобранный рацион влияет на здоровье, и соответственно качество жизни. Но сам процесс часто вызывает сложности, так как не всегда есть время и ресурсы на их поиск. По этой причине стоит изначально выбрать хороший магазин продуктов, который избавит от лишних затрат и неудобств.

На что обращать внимание при поиске магазина продуктов

Получение максимальной выгоды от магазина возможно при наличии интернет площадок по реализации продуктов питания. Такой формат предполагает массу преимуществ и удобств для клиентов, и делает их доступными в любую погоду и при разном самочувствии.

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Вторым немаловажным критерием является разнообразие ассортимента и ценовая политика. Благодаря сотрудничеству с крупными ритейлерами и наличию собственных складских помещений в интернет магазинах продуктов, у потребителей есть широкий выбор товаров. И речь не только о продукции первой необходимости, но и о деликатесах и экзотических фруктах, овощах и тд. А их стоимость находится в пределах разумного, и является привлекательной за счет систематических акций и скидок, как для постоянных, так и новых клиентов.

Дополнительные преимущества покупки продуктов в хорошем магазине:

  • возможность получения заказа в день его осуществления;
  • экономия времени и финансовых затрат;
  • удобное отслеживание расходов и планирование бюджета на покупки;
  • доступность заказа любого количества единиц;
  • высокий уровень сервиса и наличие помощи консультантов при выборе продуктов.

Стоит отметить, что всем этим критериям соответствует магазин продуктов АТБ-Маркет. Более того, за счет наличия современного сайта и службы доставки, для приобретения необходимых товаров необязательно не посещать торговую площадку. Получить продуктовый набор можно к порогу дома в удобное время.

Как купить продукты в интернет магазине

Алгоритм заказа продуктового набора в АТБ-Маркет является простым и комфортным. Достаточно с любого гаджета зайти на сайт магазина, воспользоваться строкой поиска или специальными фильтрами.

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Нужный товар в требуемом количестве добавить в корзину. После выбора продуктов – перейти к оформлению. Итоговая сумма к оплате сразу подтягивается в личном кабинете. Далее следует указать контактные данные, способ доставки и выбрать подходящий вариант платежа. Несколько часов – и продуктовый набор от АТБ-маркет окажется на столе.

15 августа, 2022 | Category: Новости

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