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Компанія Ілона Маска чипуватиме людей з обмеженими можливостями

Ілон Маск

Про це повідомляє iTech.ua з посиланням на інтерв’ю Ілона Маска для китайського видання China Cyberspace, який видає агентство КНР із цензури в інтернеті.

Ілон Маск, чия компанія Neuralink планує почати експерименти з вживлення чипа у людський мозок уже до кінця 2022 року, розповів, для чого таке чипування потрібне. За словами Маска, імпланти у корі головного мозку стимулюватимуть його діяльність. Якщо експерименти будуть вдалими, то вживлені чипи допоможуть людям з обмеженими можливостями. Зокрема, людям з травмами хребта та розладами нервової системи імпланти допоможуть відновити рухову функцію кінцівок, а паралізованим – використовувати свій мозок для роботи з комп’ютерами та смартфонами.

15 августа, 2022 | Category: Наука, Новини українською, Новости, США

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