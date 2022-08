The risk of radiation leakage and fire is high after Russian troops damage the switchgear at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: ризик витоку радіації та пожежі високий » Израиль ударил по батарее ПВО в Сирии, неподалеку от российской базы Newsru.co.il передает: Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что в результате израильского авиаудара по батарее ПВО и радару в деревне Абу-Асфа (в 5 км к югу от сирийского порта Тартус, примерно в 8 км от российской базы) были убиты трое сирийских военнослужащих и еще несколько получили ранения. При этом SOHR уточняет, что в районах Аль-Катифа и Аль-Каламун, неподалеку от Дамаска, судя по всему, упали ракеты сирийских ПВО, а не израильские ракеты. Вечером 14 августа сирийские СМИ сообщили о серии атак с воздуха на цели в провинции Тартус, а также в районе горного хребта Каламун, на границе с Ливаном. Собственный корреспондент государственного агентства SANA передал, что в районе порта были слышны взрывы. Он дополнил, что их «причина выясняется». Позднее агентство передало, что силы ПВО отражают атаку с воздуха. Отметим, что в порту в Тартусе располагается 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, он также является местом постоянного присутствия российских военно-морских судов. Мониторинговая группа SOHR сообщала, что удар был нанесен не по порту, а по позициям проиранских ополченцев. Несколько ракет поразили цели возле деревни Абу-Асфа, по всей видимости, на базе ПВО и, возможно, выведен из строя радар. Местные жители сообщают о нескольких сильных взрывах. Также сообщается, что к месту падения ракет проследовали машины «скорой помощи». Израильские СМИ со ссылкой на сирийские источники сообщают, что удары наносились не только с воздуха, но и с моря. Сирийское государственное радио утверждало, что в результате атаки не было ни раненых, ни убитых. Сирийские СМИ эти атаки традиционно приписывают ВВС Израиля. Пресс-служба ЦАХАЛа, в свою очередь, сообщения, поступающие из иностранных СМИ, не комментирует.