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Голова Луганської ОВА підтвердив знищення штабу “вагнерівців” у Попасній

Голова Луганської ОВА підтвердив знищення штабу &#8220;вагнерівців&#8221; у Попасній

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив знищення штабу найманців ПВК “Вагнера” в Попасній.

Про це йдеться на його Telegram-каналі.

“ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один з представників ЗМІ РФ. Цього разу — вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПВК “Вагнер”. Кількість загиблих уточнюється”, — написав Гайдай.

За його словами, росіяни активніше застосовують штурмову й армійську авіацію на фронті — з повітря було обстріляно три населених пункти.

“Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста й села з реактивних систем залпового вогню, шість — з мінометів. Здійснено чотири танкових наступи”, — зазначив очільник ОВА.

Гайдай додав, що росіяни все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ. Проте 14 серпня українські воїни відбили вісім ворожих атак і знешкодили розвідгрупу.

15 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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