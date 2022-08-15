ФБР предупредило правоохранительные органы об угрозах после обыска в доме Трампа

ФБР и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредили правоохранительные органы о росте числа угроз после недавнего обыска дома бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.

МВБ подтвердило Reuters, что оно направило бюллетень об угрозах в пятницу, но отказалось предоставить его агентству. Телекомпании CNN, NBC и CBS сообщили о содержании бюллетеня.

«ФБР и МВБ отметили увеличение числа угроз в адрес сотрудников федеральных правоохранительных органов и, в меньшей степени, других правоохранительных органов, а также правительственных чиновников после недавнего исполнения ФБР ордера на обыск в Палм-Бич, Флорида», – говорится в бюллетене, согласно CBS.

В документе, в частности, упоминается «угроза установить так называемую «грязную бомбу» перед штаб-квартирой ФБР и общие призывы к “гражданской войне” и “вооруженному восстанию”», – сообщила телекомпания CBS.

Правительственные ведомства выявили «многочисленные четко сформулированные угрозы и призывы к убийствам представителей судебных, правоохранительных и правительственных органов, связанных с обыском в Палм-Бич, включая федерального судью, утвердившего ордер на обыск в Палм-Бич».

Ссылаясь на бюллетень, телекомпании отметили, что в большинстве случаев угрозы высказывались в Интернете.

Ордер был обнародован в пятницу после того, как в результате беспрецедентного обыска выяснилось, что бывший президент-республиканец Дональд Трамп хранил 11 комплектов секретных документов в своем доме, и что Министерство юстиции имело достаточные основания для проведения обыска в связи с возможными нарушениями Закона о шпионаже.

Трамп, его союзники, некоторые республиканцы в Конгрессе и многие консервативные обозреватели выразили гневное возмущение действиями ФБР и официальных лиц, причастных к расследованию в отношению Трампа.

Некоторые сторонники Трампа сравнили ФБР с «гестапо», другие призывали прекратить его финансирование, также звучали обвинения в политической мотивированности бюро.

Республиканцы в воскресенье выступили с новыми призывами опубликовать документ ФБР, содержащий основания для изъятия документов.

Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт написал в «Твиттере»: «Детали бюллетеня МВБ-ФБР ошеломляют. Нужно сказать прямо: это прямой результат безответственной, подстрекательской риторики, демонизирующей правоохранительные органы, со стороны правых политиков и комментаторов».