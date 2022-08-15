Більше 10 ракет із Бєлгорода по Харківщині випустили росіяни

У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об’єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву.

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: «Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучення на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих чи поранених немає».

Деталі: За даними Синєгубова, цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько 3 год ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода (ЗМІ повідомляли про 12 вибухів).

У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.

Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури та промислову будівлю.

Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з’ясовують правоохоронці.