ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки техніки

Збройні сили протягом 13 серпня ліквідували 150 окупантів, 8 танків та 11 броньованих машин.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1864 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,
- артилерійських систем – 980 (+2) од,
- РСЗВ — 261 (+0) од,
- засоби ППО — 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 194 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 784 (+5),
- крилаті ракети — 187 (+0),
- кораблі /катери — 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,
- спеціальна техніка — 91 (+0).
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