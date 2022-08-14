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Трасс випереджає свого суперника за посаду прем’єра Британії на 22% На Харківщині пролунали вибухи » ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки техніки Збройні сили протягом 13 серпня ліквідували 150 окупантів, 8 танків та 11 броньованих машин. Джерело: дані Генштабу Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1864 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,

артилерійських систем – 980 (+2) од,

РСЗВ — 261 (+0) од,

засоби ППО — 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 194 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 784 (+5),

крилаті ракети — 187 (+0),

кораблі /катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,

спеціальна техніка — 91 (+0).