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ВСУ вывели из строя Каховский мост через Днепр

мост
Мост через Днепр на дамбе Каховской гидроэлектростанции выведен из строя. Как сообщило командование ВСУ, это произошло ночью 12 августа в результате точных ударов украинской армии.

«В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению», — заявил представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Таким образом, мост выведен из строя и не может быть использован для перемещения военной техники.

Мост в районе ГЭС в Новой Каховке — одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области. Две другие — Антоновский автомобильный мост возле Херсона и железнодорожный мост, расположенные в шести километрах друг от друга.

Выведение из строя любой из этих переправ означает серьезные логистические проблемы для российской армии, базирующейся в этом районе на обоих берегах Днепра.

Антоновский мост через Днепр
 

Каховский мост — уже второй объект, ставший непригодным для сообщения. Ранее в результате обстрелов украинкой армии был поврежден Антоновский автомобильный мост, и переброска через него тяжелой военной техники теперь тоже невозможна.

Прерванные цепочки снабжения сильно отразится на боеспособности российских войск, считают эксперты.

14 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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