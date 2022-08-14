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В районі Пісків, що поблизу Донецька, точаться запеклі бої – британська розвідка

В районі Пісків, що поблизу Донецька, точаться запеклі бої &#8211; британська розвідка

У районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, між захисниками України та окупаційними військами РФ розгорнулися запеклі бої .

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

“З 2014 року цей район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу. Російська атака, ймовірно, спрямована на захоплення траси М04, основного підходу до Донецька із заходу”, – йдеться у повідомленні у Twitter.

Наголошується, що минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України, однак на Донбасі війська РФ та терористичного угруповання “ДНР” продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька.

14 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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