В районі Пісків, що поблизу Донецька, точаться запеклі бої – британська розвідка

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.
“З 2014 року цей район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу. Російська атака, ймовірно, спрямована на захоплення траси М04, основного підходу до Донецька із заходу”, – йдеться у повідомленні у Twitter.
Наголошується, що минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України, однак на Донбасі війська РФ та терористичного угруповання “ДНР” продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька.
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