В районі Пісків, що поблизу Донецька, точаться запеклі бої – британська розвідка

У районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, між захисниками України та окупаційними військами РФ розгорнулися запеклі бої .

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

“З 2014 року цей район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу. Російська атака, ймовірно, спрямована на захоплення траси М04, основного підходу до Донецька із заходу”, – йдеться у повідомленні у Twitter.

Наголошується, що минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України, однак на Донбасі війська РФ та терористичного угруповання “ДНР” продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька.