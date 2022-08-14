Командири армії РФ тікають з Херсону та правобережжя Херсонщини, — Кім Щоб завершити війну до зими — вистачить звільнити Херсон, — Піонтковський » В районі Авдіївки тривають жорстокі бої, — Генштаб ЗСУ На Донеччині тривають бої у напрямку Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. ЗСУ відбили атаки росіян на кількох напрямках Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки. Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої. Окупанти також намагались просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мали. В окремих районах ще тривають бойові дії. На Краматорському напрямку ворог штурмом намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив. На Слов’янському напрямку, неподалік Нової Дмитрівки та Долини, росіяни також намагались прорвати оборону українських військ, успіху не отримали і відійшли.