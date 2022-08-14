На Харківщині пролунали вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 1:05. Одразу ж у місті прогриміли вибухи.

Офіційної інформації про локацію обстрілу та кількість жертв — станом на 1:15 немає.

Зранку, 14 серпня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що цієї ночі ударів по Харкову не зафіксували.

«Вчора, після 18 год, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає», — написав Синєгубов.

Також голова ОВА додав, що по області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01:00 росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан – легкий.

Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури.

«Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни — горіли будинки, гаражі, господарчі споруди. Поки ворог залякує мирне населення — ЗСУ дають відсіч росіянам на лініях фронту. Окупант намагався вести розвідку боєм біля Питомника, але зазнав чергового фіаско», — написав Синєгубов.