ФБР знайшла 11 пакетів секретних документів під час обшуків у Трампа

Агенти Федерального бюро розслідувань, які обшукали будинок 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в понеділок, вилучили 11 пакетів секретних документів, зокрема деякі з грифом «цілком таємно».

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що під час обшуків у резиденції Трампа були вилучені близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописна записка, указ про помилування його соратника Роджера Стоуна і профайл «президента Франції».

У переліку вилучених речей, із яким ознайомилося WSJ, згадані пакети документів: чотири – з грифом «цілком таємно», три – з грифом «таємно» і ще три – конфіденційні. Більш детальної інформації про зміст документів у переліку немає.

Адвокати Трампа стверджують, що він використав свої повноваження, щоб розсекретити матеріали перед тим, як піти з посади президента. Попри це, існує законодавство, яке визначає процес зберігання навіть розсекречених документів.