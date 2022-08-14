Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация американских законодателей прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом, в ходе которого они встретятся с президентом Цай Инвэнь. Это уже второй приезд высокопоставленных американских политиков на фоне сохраняющейся военной напряженности в отношениях с Пекином.

Пекин, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, проводит военные учения вокруг острова, чтобы выразить свое недовольство по поводу недавнего визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Де-факто посольство США в Тайбэе сообщило, что делегацию возглавляет сенатор Эд Марки, которого сопровождают еще четыре законодателя в рамках более масштабного визита в Индо-Тихоокеанский регион.

Офис президента Тайваня сообщил, что группа встретится с Цай в понедельник утром.

«Особенно в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе и в регионе своими военными учениями, Марки, возглавляющий делегацию на Тайвань, еще раз демонстрирует твердую поддержку Тайваня со стороны Конгресса США», – говорится в заявлении.

«Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», – говорится в сообщении де-факто посольства США.

Хотя учения Китая вокруг Тайваня прекратились, он все еще ведет активную военную деятельность.

Министерство обороны Тайваня заявило в воскресенье, что обнаружило 22 китайских самолета и шесть военных кораблей в Тайваньском проливе и вблизи него.