Зеленский предложил россиянам получать статус беженцев в случае угроз

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев. Об этом он заявил в своём вечернем обращении в пятницу.

«Должны быть гарантии, что российские убийцы или пособники государственного террора не воспользуются шенгенскими визами, – сказал Зеленский. – Европа не должна превращаться в супермаркет, где неважно, кто заходит, главное, чтобы он платил за товары».

Зеленский отметил, что «есть люди, которым действительно нужна защита, которых преследуют в России и даже могут убить». По мнению президента Украины, они должны получить помощь цивилизованного мира. «Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать», – перечислил Зеленский.

Он также поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские государства, которые вынесли вопрос о запрете шенгенских виз для россиян на официальный уровень дискуссии. Запрет будет рассмотрен в конце августа на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа и может быть включён в очередной пакет санкций ЕС против России.