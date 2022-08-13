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Зеленский предложил россиянам получать статус беженцев в случае угроз

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, el lunes 11 de julio de 2022, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Andrew Kravchenko)

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев. Об этом он заявил в своём вечернем обращении в пятницу.

«Должны быть гарантии, что российские убийцы или пособники государственного террора не воспользуются шенгенскими визами, – сказал Зеленский. – Европа не должна превращаться в супермаркет, где неважно, кто заходит, главное, чтобы он платил за товары».

Зеленский отметил, что «есть люди, которым действительно нужна защита, которых преследуют в России и даже могут убить». По мнению президента Украины, они должны получить помощь цивилизованного мира. «Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать», – перечислил Зеленский.

Он также поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские государства, которые вынесли вопрос о запрете шенгенских виз для россиян на официальный уровень дискуссии. Запрет будет рассмотрен в конце августа на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа и может быть включён в очередной пакет санкций ЕС против России.

13 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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